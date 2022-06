9 giugno 2022

Nuovo servizio ferroviario Cina-Italia di Contship Italia e Bahnoperator

Inizialmente la frequenza sarà settimanale per poi salire a bisettimanale

Contship Italia ha annunciato l'avvio di un nuovo servizio intermodale ferroviario dalla Cina all'Italia, passando per l'hub lombardo di Melzo, attivato in collaborazione con l'operatore tedesco Bahnoperator GmbH. L'azienda ha spiegato che si tratta di una rotta ferroviaria che collegherà vari terminal cinesi nelle città e regioni più produttive interne della Cina con destinazione Melzo per poi ripartire ogni sabato e percorrere lo stesso itinerario di andata, riducendo in tal modo il transit time e costruendo perciò una valida alternativa al trasporto via mare.

Il nuovo servizio passerà da una partenza settimanale (sabato) a due partenze (sabato e mercoledì) nei prossimi mesi.



