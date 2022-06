9 giugno 2022

ABS rilascia a SHI l'AIP per un progetto di portacontainer neo-Panamax alimentate ad ammoniaca

Ahn: Samsung Heavy Industries sarà leader della tecnologia focalizzandosi sulle attività di ricerca e sviluppo

La società di classificazione ABS ha rilasciato l'approvazione di principio al progetto realizzato dalla sudcoreana Samsung Heavy Indistries (SHI) per la costruzione di portacontainer neo-Panamax alimentata ad ammoniaca, attestazione che viene conferita a progetti innovativi che presentino livelli di sicurezza in linea con quelli previsti dalle norme per la classificazione di progetti tradizionali. Le neo-Panamax sono navi con una capacità per carichi containerizzati che si aggira sui 12.000 teu.

«L'ammoniaca - ha spiegato Patrick Ryan, senior vice president Global Engineering and Technology di ABS - presenta una gamma specifica di sfide tecnologiche e di sicurezza e ABS si impegna a guidare il settore nel supportarne il suo utilizzo sicuro in mare». «Le navi con propulsione alimentata ad ammoniaca - ha sottolineato Young-kyu Ahn, responsabile del team di ingegneria e costruzioni navali di SHI - sono una delle soluzioni sostenibili in grado di realizzare l'obiettivo dell'industria cantieristica della neutralità in termini di emissioni di carbonio. Samsung Heavy Industries sarà leader della tecnologia focalizzandosi sulle attività di ricerca e sviluppo».



