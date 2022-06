9 giugno 2022

MSC punta ad un ulteriore sviluppo del trasporto di merci liquide in flexitank

Possono contenere sino a 24mila litri di carichi non pericolosi

Mediterranean Shipping Company (MSC), il gruppo leader mondiale del settore del trasporto marittimo dei container, sta incrementando il trasporto di carichi liquidi all'interno di contenitori per carichi secchi attraverso l'impiego di flexitank, i sacchi monouso riciclabili che possono essere inseriti in qualsiasi container da 20 piedi e possono contenere sino a 24mila litri di merci liquide non pericolose come oli commestibili, vino, prodotti petroliferi e prodotti chimici.

«MSC - ha spiegato Carmelo Cassarino, global account manager per la logistica di MSC - è in continua evoluzione nel supportare le esigenze dei propri clienti e le nostre soluzioni end-to-end per i carichi liquidi sono progettate per semplificare e snellire la supply chain dei nostri clienti che si occupano di merci liquide». Cassarino ha specificato che attualmente MSC rende disponibili servizi di trasporto di carichi liquidi in flexitank in 21 nazioni in tutto il mondo e sta valutando l'opportunità di espandere ulteriormente questa soluzione.



