10 giugno 2022

Il 15 giugno a Trieste si terrà un evento sulla transizione ecologica nei porti

Verranno presentate le progettualità e gli obiettivi dei porti di Trieste e Venezia

Il prossimo 15 giugno alle ore 9:30 a Trieste, presso la sede CEI - Central Europe Initiative in via Genova 9, si terrà l'evento dal titolo “La transizione ecologica nei porti: scenari, progetti e professioni del futuro” al quale prenderanno parte i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Settentrionale, Zeno D'Agostino e Fulvio Lino Di Blasio. Si tratta del primo di un ciclo di seminari di alta formazione promossi da CEI con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia ed in collaborazione con realtà di spicco come CFLI - Centro di Formazione Logistica Intermodale, MARE FVG e Adriafer.

Dopo un'introduzione sugli scenari, sulla complessa transizione green tra innovazione e sviluppo delle competenze future, su come il cambiamento climatico ha mitigato e apportato degli adattamenti in area portuale, sulle possibilità del raggiungimento della carbon neutrality in ambito portuale in Italia come obbiettivo al 2050, l'evento ha l'obiettivo di presentare le progettualità e gli obiettivi dei due porti dell'Alto Adriatico, con gli interventi dei rispettivi presidenti. L'intervento si chiuderà approfondendo al contempo il tema della formazione e delle professionalità necessarie ad accompagnare tale transizione.

Vi sarà anche la possibilità di partecipare da remoto a questo link.



Programma

La complessa transizione green tra innovazione e sviluppo delle future competenze Carlo Fortuna, Programme manager CEI

Porti e cambiamento climatico: mitigazione e adattamento Stefano Soriani, Professore ordinario di Geografia economico-politica presso Università Cà Foscari di Venezia

La carbon neutrality in Italia al 2050: Criticità e percorsi possibili per i porti Giancamillo Marino, Referente FER e Pianificazione energetico-ambientale di NE Nomisma Energia s.r.l

La transizione ecologica nei porti: i progetti dei porti del nord Adriatico Zeno D'agostino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico orientale Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale

I “green jobs” tra problemi di attrattività e carenze formative Enrico Morgante, Direttore generale presso ITS Marco Polo Academy Bruno Zvech, Direttore generale presso ITS Accademia nautica dell'Adriatico



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail