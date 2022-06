13 giugno 2022

HMM attiva una piattaforma digitale per le prenotazioni

Inizialmente il servizio on-line , è disponibile per le esportazioni dalla Corea

La compagnia sudcoreana di navigazione containerizzata HMM ha attivato una piattaforma digitale per la prenotazione di spedizioni marittime che offre un preventivo istantaneo, la conferma automatica della prenotazione e la garanzia dello spazio di carico relativamente alle merci trasportate con scali diretti tra porti.

Inizialmente il nuovo servizio informatico on-line, denominato Hi Quote, è disponibile per l'esportazione di container per carichi secchi dalla Corea ad Europa, sud-est asiatico, Sud America e Australia, mentre Stati Uniti e Canada saranno inclusi alla fine di quest'anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail