13 giugno 2022

Ad aprile il traffico delle merci nei porti campani è diminuito del -3,9%

A Napoli crescita del +3,6%. A Salerno calo del -11,8%

Lo scorso aprile i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale hanno movimentato 2,66 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -3,9% sull'aprile 2021, di cui 1,47 milioni di tonnellate movimentate dal solo scalo di Napoli (+3,6%) e 1,18 milioni di tonnellate da quello di Salerno (-11,8%).

Nel porto di Napoli le merci varie sono ammontate a 1,00 milioni di tonnellate (+12,9%), di cui 610mila tonnellate di merci in container (+11,5%) e 390mila tonnellate di rotabili (+15,3%). Nel settore delle rinfuse liquide il traffico è stato di 388mila tonnellate (-6,1%), incluse 271mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-8,6%), 91mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (+4,3%) e 25mila tonnellate di altri carichi liquidi (-12,9%). Le rinfuse solide hanno totalizzato 87mila tonnellate (-30,5%), di cui 20mila tonnellate di cereali (-45,1%), 41mila tonnellate di prodotti metallurgici (-24,3%) e 26mila tonnellate di altre rinfuse secche (-25,1%).

Nel porto di Salerno le merci varie si sono attestate a 1,14 milioni di tonnellate (-12,1%), con 675mila tonnellate di rotabili (-11,3%), 375mila tonnellate di merci containerizzate (-15,4%) e 93mila tonnellate di altre merci varie (-3,5%). Nel comparto delle rinfuse solide il traffico è stato di 41mila tonnellate (-3,1%).

Nel primo quadrimestre del 2022 il totale movimentato dai porti campani è stato di 10,59 milioni di tonnellate, con una flessione del -1,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 5,90 milioni di tonnellate nel porto di Napoli (+9,5%) e 4,69 milioni di tonnellate nel porto di Salerno (-12,3%). Nel segmento dei passeggeri il traffico dei servizi locali è stato di 1,07 milioni di persone (+145,7%), di cui 978mila a Napoli (+136,2%) e 53mila a Salerno (traffico fermo nei primi quattro mesi del 2021), e quello dei traghetti di 131mila persone (+44,3%), di cui 106mila a Napoli (+56,9%) e 26mila a Salerno (+8,7%), mentre quello delle crociere è stato di 65mila passeggeri (+229,0%), di cui 57mila a Napoli (+192,1%) e 7mila a Salerno (traffico fermo nel primo quadrimestre del 2021).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail