13 giugno 2022

Sei nuove gru mobili Gottwald per il terminal MST di Porto Marghera

Hanno una capacità di 125 tonnellate

La FHP Holding Portuale del fondo F2i ha ordinato per il proprio Multi Service Terminal di Porto Marghera alla Konecranes sei gru mobili Gottwald che saranno prese in consegna il prossimo novembre e saranno utilizzate per incrementare la capacità di movimentazione di rinfuse solide e ridurre le emissioni. Si tratta di mezzi di sollevamento Konecranes Gottwald ESP.7B Mobile Harbor Crane che hanno un raggio operativo di 51 metri e una capacità di 125 tonnellate.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.