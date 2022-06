16 giugno 2022

Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti greci è stato di 149,6 milioni di tonnellate (-0,6%)

Crescita del +27,7% dei passeggeri e del +39,3% dei rotabili

L'Autorità Statistica Ellenica ha reso noto oggi che nell'ultimo trimestre del 2021 i porti greci hanno movimentato complessivamente 37, 8 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +3,0% sullo stesso periodo del 2020 quando la pandemia di Covid-19 stava avendo un significativo impatto sull'attività dei porti nazionali e con una diminuzione del -5,2% sul quarto trimestre dell'anno pre-pandemia del 2019. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il solo traffico nazionale è stato di 6,7 milioni di tonnellate (-1,2% sul quarto trimestre del 2020 e -13,1% sul quarto trimestre del 2019), mentre il traffico con l'estero è ammontato a 31,1 milioni di tonnellate (rispettivamente +4,0% e -3,4%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il traffico dei passeggeri nei porti greci è stato di 4,64 milioni di persone (+51,3% e -20,7%), di cui 4,44 milioni trasportati in ambito nazionale (+51,1% e -20,8%) e 200mila dai servizi marittimi internazionali (+55,6% e -17,2%). Il traffico dei rotabili è stato di 1,94 milioni di veicoli (+27,8% e -3,4%), di cui 1,78 milioni trasportati dai servizi nazionali (+27,6% e -4,4%) e 163mila dai servizi internazionali (+30,2% e +9,5%).

Nell'intero anno 2021 il traffico delle merci negli scali portuali si è attestato a 149,61 milioni di tonnellate (-0,6% sul 2020 e -7,4% sul 2019), di cui 28,59 milioni di tonnellate movimentate in ambito nazionale (+2,5% e -13,0%) e 121,01 milioni di tonnellate in ambito internazionale (-1,3% e -6,0%). I passeggeri sono stati 25,66 milioni (+27,7% e -29,4%), inclusi 25,51 milioni trasportati dai servizi nazionali (+26,2% e -29,1%) e 1,15 milioni da quelli internazionali (+74,2% e -36,1%). I rotabili trasportati dai servizi marittimi sono stati 9,92 milioni (+39,3% e -10,2%), di cui 9,20 milioni in ambito nazionale (+39,3% e -10,6%) e 722mila in ambito internazionale (+39,4% e -5,0%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail