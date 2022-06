16 giugno 2022

Oggi a Barcellona il battesimo della nuova ammiraglia di Costa Crociere

“Costa Toscana” ha una stazza lorda di 185mila tonnellate

Oggi nel porto di Barcellona si svolge la cerimonia di battesimo di Costa Toscana, la nuova ammiraglia della flotta di Costa Crociere che ha una stazza lorda di 185mila tonnellate e può ospitare 6.554 passeggeri e 1.646 membri dell'equipaggio. La nave, lunga 337 metri e larga 42, è stata costruita dal cantiere navale finlandese Meyer Turku. Costa Toscana segna la ripartenza della flotta Costa che nel corso di questa estate opererà con una flotta di dieci navi nuovamente in servizio.





