16 giugno 2022

FBH riorganizza le proprie attività nel settore della logistica creando la ALS Spa

La sub-holding operativa è specializzata nella gestione di magazzini in outsourcing

Il gruppo italiano FBH ha annunciato una riorganizzazione delle proprie attività nel settore della logistica con la creazione della ALS Spa, sub-holding operativa specializzata nella gestione di magazzini in outsourcing nei settori fashion&luxury, e-commerce, consumer, NVOCC e trasporti internazionali con un budget 2022 di 165 milioni di euro. Ricordando che il gruppo FBH della famiglia Bertola è attivo sul mercato della logistica dalla fine degli anni Sessanta e da oltre 50 anni è attore protagonista dell'evoluzione di questo settore, l'azienda ha specificato che la riorganizzazione è stata decisa nell'ottica della continuità aziendale e per meglio raccogliere le sfide di un mercato in continua evoluzione.

«La mission di ALS - ha spiegato il presidente del gruppo ALS, Aurelio Zilio - è divenire un partner di eccellenza e di soddisfazione dei clienti nella gestione dei processi logistici interni al magazzino, aiutandoli a concentrarsi sul proprio core business e ad avere il controllo diretto della supply chain, sviluppando servizi integrati con ricerca di più soluzioni su misura tramite strumenti tecnici e informatici. ALS garantisce quindi competenze specifiche per ciò che riguarda processi aziendali e risorse umane, le quali costituiscono il suo capitale principale».



