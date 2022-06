17 giugno 2022

Il gruppo logistico spagnolo Logista acquisisce il controllo della connazionale Transportes El Mosca

Accordo per comprare il 60% del capitale e successivamente il restante 40% entro tre anni

Il gruppo logistico spagnolo Logista, specializzato nella distribuzione di prodotti e servizi ai punti vendita in Spagna, Francia, Italia e Portogallo e ai grossisti della Polonia, ha acquisito il 60% del capitale della connazionale Transportes El Mosca, entrando così anche nel settore delle spedizioni marittime. La transazione, che si ritiene sarà attuata attorno a settembre-ottobre prossimi, prevede che la quota verrà pagata in contanti con un corrispettivo sino ad un massimo di 106 milioni di euro. Inoltre l'accordo prevede che Logista acquisisca anche il restante 40% del capitale nel corso dei prossimi tre anni.

El Mosca, che ha sede a Molina de Segura (Murcia), quasi 1.100 dipendenti e una flotta di oltre 1.000 veicoli, è attiva nel settore intermodale occupandosi anche di trasporto aereo e terrestre nonché dello stoccaggio delle merci con oltre 50.000 metri quadri di magazzini. La società opera principalmente nel trasporto di merci secche nonché di merci congelate e refrigerate. Nel 2021 El Mosca ha registrato un fatturato di circa 250 milioni di euro, di cui oltre il 60% generato da attività internazionali, e un margine operativo lordo di 25 milioni di euro.

Nel segmento dei servizi di trasporto internazionale su strada El Mosca serve principalmente produttori alimentari e la grande distribuzione alimentare nel Regno Unito, in Germania, in Portogallo, in Francia, in Olanda e in Italia. I principali mercati internazionali con cui l'azienda opera servizi di spedizione marittima sono Cina, Stati Uniti e Canada oltre che alcune nazioni del Centro e Sud America, del Medio e dell'Estremo Oriente. Anche la maggior parte dei clienti di quest'ultimo segmento d'attività fa parte del settore alimentare.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail