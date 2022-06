21 giugno 2022

A maggio il porto di Valencia ha movimentato 477mila container (+0,2%)

Nei primi cinque mesi del 2022 sono stati pari a 2,18 milioni di teu (-6,3%)

L'Autorità Portuale di Valencia ha reso noto che lo scorso mese nel sistema portuale gestito dall'ente, che è costituito dagli scali di Valencia, Sagunto e Gandía, il traffico delle merci ha registrato una crescita del +7,8% sul maggio 2021 attestandosi a 7,72 milioni di tonnellate grazie al rialzo delle rinfuse solide e liquide. Relativamente al traffico containerizzato, i contenitori pieni in esportazione sono lievemente aumentati del +0,6% interrompendo il trend negativo degli ultimi mesi e i contenitori pieni in importazione sono saliti del +14,8%, mentre i container pieni in transito sono calati del -7,4%. Il totale dei container pieni e vuoti movimentati a maggio 2022 è stato pari a 477mila teu (+0,2%).

Nei primi cinque mesi del 2022 il dato complessivo del traffico delle merci, pari a 34,77 milioni di tonnellate, segna una riduzione del -1,3% sul corrispondente periodo dello scorso anno, flessione che è più accentuata per i container (-6,3%) conteggiati in termini di box da 20' movimentati (2,18 milioni di teu). Il traffico di automobili ha totalizzato un aumento del +6,2% essendo stati movimentati 246mila veicoli.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail