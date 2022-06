21 giugno 2022

Fagioli ha costituito una joint venture 50:50 con l'australiana Monadelphous

L'obiettivo è di sfruttare le opportunità della prevista crescita del mercato australiano in particolare nei settori oil & gas, minerario e infrastrutture

L'italiana Fagioli, azienda specializzata nel trasporto, sollevamento e gestione a livello mondiale di carichi eccezionali, ha annunciato la costituzione di Alevro, una joint venture paritetica con il colosso australiano delle costruzioni Monadelphous. La nuova società, con sede a Perth, nello stato del Western Australia, è stata creata dalle due società con l'obbiettivo di realizzare congiuntamente progetti di sollevamento e trasporti eccezionali in Australia in settori in forte crescita quali l'oil & gas e il comparto minerario, oltre al settore delle grandi opere civili e infrastrutturali.

Fagioli ha evidenziato che nei prossimi cinque anni, infatti, in Australia è previsto un boom di nuovi progetti sia nel settore minerario (in particolare per la creazione di nuove miniere di litio, cobalto e altre terre rare, sempre più necessarie per alimentare la crescente green revolution e per permettere ai paesi occidentali di diversificare le fonti di approvvigionamento di questi minerali), sia nell'oil & gas (per la costruzione di nuovi terminali di esportazione GNL), per un totale di oltre 80 miliardi di euro. Fagioli ha specificato che la partnership con il gruppo Monadelphous faciliterà l'accesso dell'impresa italiana a un vasto numero di progetti altrimenti difficilmente raggiungibili a causa delle elevate barriere all'ingresso per gli operatori stranieri. Monadelphous, invece, potrà contare sulle capacità ingegneristiche uniche del gruppo Fagioli e sulle numerose e qualificate referenze da parte dei grandi EPC (Engineering, Procurement and Construction) contractor internazionali, per i quali ha contribuito alla realizzazione di progetti di straordinaria complessità ingegneristica.

Nei piani di sviluppo, Fagioli prevede nel prossimo triennio di raddoppiare i ricavi nell'area Asia Pacific.



