21 giugno 2022

Americraft Marine (gruppo Libra) compra il cantiere navale statunitense St. Johns Ship Building

Lo scopo è di costruire navi, in particolare per l'industria eolica offshore, che soddisfino i requisiti dell'US Jones Act

Americraft Marine, società del gruppo britannico Libra istituita con lo specifico scopo di costruire navi che possano operare negli Stati Uniti soddisfacendo le norme dell'US Jones Act, ha acquisito il cantiere navale St. Johns Ship Building di Palatka, in Florida, che è appunto specializzato nella realizzazione e riparazione di navi, incluse quelle impiegate per la manutenzione di impianti eolici offshore, conformi a questa normativa statunitense.

Libra ha evidenziato che l'acquisizione, che è la prima realizzata da Americraft Marine, avviene in un momento in cui c'è notevole bisogno di navi conformi al Jones Act dato che negli ultimi anni la produzione di navi negli USA è diminuita e nei prossimi 10-15 anni sarà necessaria una significativa capacità di costruzione navale per soddisfare l'imminente domanda di navi a supporto degli impianti per le energie rinnovabili, con il presidente Joe Biden che lo scorso 6 giugno ha richiamato il Defense Production Act per far fronte all'urgente necessità di tecnologie per l'energia pulita prodotte in America.



