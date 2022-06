22 giugno 2022

Kent e Lefebvre d'Ovidio riportano in vita la Crystal Cruises

Comprate le navi “Crystal Serenity” e “Crystal Symphony” che torneranno in mare il prossimo anno

A&K Travel Group, la società turistica costituita da Geoffrey Kent, fondatore e amministratore delegato del gruppo turistico Abercrombie & Kent, e dalla Heritaghe Group presieduta da Manfredi Lefebvre d'Ovidio, ha comprato le navi da crociera di lusso Crystal Serenity e Crystal Symphony che facevano parte della flotta della compagnia Crystal Cruises del gruppo Genting Hong Kong che è stato posto in liquidazione. Oltre alle due navi, A&K Travel Group ha acquisito anche il marchio Crystal Cruises ed è sotto questo brand che la Crystal Serenity e la Crystal Symphony ritorneranno in servizio il prossimo anno dopo essere state sottoposte ad un'ampia ristrutturazione. Per la gestione delle navi A&K Travel Group ha stretto un accordo con la monegasca V.Ships Leisure, principale gestore di navi da crociera del mondo.

Per il monegasco Lefebvre d'Ovidio il rilancio del marchio Crystal Cruises rappresenta il suo rientro nel mondo delle crociere dal quale era uscito temporaneamente due anni fa avendo ceduto la sua compagnia Silversea Cruises al gruppo americano Royal Caribbean Cruises ( del 10 luglio 2020). «Sono entusiasta - ha dichiarato Lefebvre d'Ovidio - di iniziare questo nuovo capitolo e di tornare in un settore che ha sempre avuto e sempre avrà un posto speciale nel mio cuore. Trentacinque anni fa - ha ricordato - la mia famiglia ha acquisito il controllo di Sitmar Cruises costruendo le prime tre navi appositamente realizzate per le crociere e trent'anni fa la mia famiglia ha aperto la strada ad un nuovo modo di fare crociere. Il nostro obiettivo era quello di offrire la migliore esperienza, prendendoci cura di ospiti provenienti da tutto il mondo con un servizio di maggiordomo 24 ore su 24 e con straordinarie esperienze culinarie. Vendere le attività crocieristiche che appartenevano alla mia famiglia da un quarto di secolo - ha ammesso Lefebvre d'Ovidio - è stata una decisione difficile, dato che sapevo che questo settore mi sarebbe mancato immensamente. Pertanto, quando si è presentata l'opportunità di acquisire Crystal Cruises, non ci ho pensato due volte. Avere accanto a me Geoffrey Kent, il mio straordinario amico e leader in grado di ispirare, rende questa avventura ancora più piacevole». «Anche se sembra ieri - ha confermato Kent - sono passati trent'anni da quando io e la famiglia Lefebvre abbiamo preso assieme la nostra prima nave. Da allora Manfredi ed io siamo stati i migliori amici e soci in affari».



