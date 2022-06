22 giugno 2022

Ordine record a Samsung Heavy Industries per la costruzione di 14 navi LNG

Le commesse hanno un valore di circa tre miliardi di dollari

La sudcoreana Samsung Heavy Industries (SHI) ha annunciato oggi di aver ottenuto mega commesse del valore complessivo di 3.885,3 miliardi di won (tre miliardi di dollari) per la costruzione di 14 navi per il trasporto di gas naturale liquefatto. Si tratta di un valore record per la cantieristica navale sudcoreana e, ovviamente, un nuovo record per SHI.

Il primo contratto, del valore di 3.331,0 miliardi di won (2,6 miliardi di dollari) è relativo alla costruzione di 12 navi LNG e - ha reso noto l'azienda sudcoreana - è stato emesso da una società armatrice con sede nelle Bermuda. Le navi verranno consegnate entro il 16 luglio 2026. Il secondo contratto, del valore di 554,3 miliardi di won (429 milioni di dollari) è relativo a due nuove navi metaniere che verranno consegnate entro la fine del 2024 ed è giunto da armatori africani.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail