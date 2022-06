22 giugno 2022

Navios Maritime Partners compra due nuove portacontainer dual fuel da 7.700 teu

Sono costate 241,2 milioni di dollari. Opzione per altre due navi

La monegasca Navios Maritime Partners ha reso noto di aver comprato due portacontainer dual fuel di nuova costruzione della capacità di 7.700 teu che verranno prese in consegna nell'ultimo trimestre del 2024 e verranno poste a noleggio. L'acquisizione è avvenuta per complessivi 241,2 milioni di dollari. Inoltre Navios Maritime Partners ha ottenuto un'opzione della durata di due mesi relativa a due ulteriori portacontenitori dello stesso tipo con consegna nel secondo trimestre del 2025.

Le prime due portacontainer, la cui propulsione potrà essere alimentata a gas naturale liquefatto o con fuel convenzionale, sono state noleggiate per 12 anni per una rata di nolo media di 42.288 dollari/giorno. In particolare, nei primi tre anni la rata di nolo sarà di 57.213 dollari/giorno, dal quarto al sesto anno di 52.238 dollari/giorno, dal settimo all'ottavo di 37.313 dollari/giorno, dal nono al decimo anno di 27.363 dollari/giorno e negli ultimi due anni di 24.875 dollari/giorno. Inoltre il noleggiatore ha un'opzione per estendere il periodo di noleggio di altri due anni ad una rata di nolo di 24.875 dollari/giorno.



