23 giugno 2022

Nei primi cinque mesi di quest'anno il traffico delle merci nei porti spagnoli è aumentato del +7,3%

Carichi containerizzati in diminuzione del -2,4%

Nei primi cinque mesi di quest'anno i porti spagnoli hanno movimentato complessivamente 236,6 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +7,3% sul corrispondente periodo del 2021. L'unica voce merceologica in calo risulta essere quella dei carichi containerizzati che hanno totalizzato 80,7 milioni di tonnellate (-2,4%), volume che è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a quasi 7,3 milioni di teu (0%), inclusi 3,4 milioni di teu in import-export (+2,6%) e 3,9 milioni di teu in transito (-2,2%). In crescita, invece, il traffico delle merci convenzionali che è ammontato a 35,2 milioni di tonnellate (+11,%) così come quello delle rinfuse, con i carichi liquidi attestatisi a 76,1 milioni di tonnellate (+12,6%) e quelli solidi a 38,4 milioni di tonnellate (+14,%).

Nel solo mese di maggio del 2022 gli scali portuali spagnoli hanno movimentato globalmente 51,4 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +12,9% sul maggio dello scorso anno. Il traffico dei container è stato di 17,8 milioni di tonnellate (+9,0%) con una movimentazione di contenitori pari a 1,6 milioni di teu (+11,7%), di cui 780mila allo sbarco/imbarco (+13,1%) e 822mila in transito (+10,5%). Nel settore delle merci convenzionali sono state movimentate 8,1 milioni di tonnellate (+16,9%), in quello delle rinfuse liquide 16,0 milioni di tonnellate (+11,6%) e nel comparto delle rinfuse secche 8,1 milioni di tonnellate (+19,4%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail