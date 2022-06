27 giugno 2022

DB Schenker compra la società di autotrasporti e logistica americana USA Truck

La transazione avrà un valore di circa 435 milioni di dollari

Il gruppo logistico tedesco DB Schenker ha stretto un accordo per comprare la statunitense USA Truck (USAT), società di autotrasporti e logistica fondata nel 1983 che ha 2.100 dipendenti ed una flotta di circa 1.900 camion. La transazione avrà un valore di circa 435 milioni di dollari.

Lo scorso anno USAT ha registrato ricavi pari a 710,4 milioni di dollari, con un incremento del +28,9% sul 2020. Nelle Americhe il gruppo DB Schenker è presente in 123 località dove ha più di 10mila dipendenti.







