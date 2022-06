27 giugno 2022

Certificazione di Bureau Veritas del corretto caricamento dei container

Controlli anche sull'eventuale presenza nel contenitore di parassiti ed organismi infestanti

La società di certificazione Bureau Veritas Italia, basandosi su una proposta formulata dal C.I.S.Co. (Centro Internazionale Studi Containers), ha messo a punto un sistema di certificazione volontaria dei singoli container, o del sistema di qualità del cliente, che verifichi e attesti le modalità corrette di caricamento dei container con attenzione anche ai rischi di presenza nel contenitore o sulla merce di parassiti ed organismi infestanti.

A questo fine ha organizzato un servizio di ispezione sulla base delle Quick Guide, tradotta in italiano dal C.I.S.Co., rendendone le indicazioni disponibili e comprensibili anche per le piccole aziende, specie di autotrasporto, che operano nel settore del trasporto dei container.



