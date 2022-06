28 giugno 2022

Nel cantiere navale 3. Maj è stata varata una nuova nave da crociera di lusso per spedizioni della Scenic

Per la navalmeccanica - ha affermato il ministro Filipovic - sosterremo soluzioni che consentano di creare i presupposti per la continuazione della produzione e di ridurre le perdite

Sabato nel cantiere navale croato 3. Maj Brodogradiliste è stata varata la Scenic Eclipse II, nave da crociera di lusso per spedizioni della compagnia tedesca Scenic la cui costruzione è stata progettata dalla MKM Yachts di Rijeka. L'unità, con scafo rinforzato per poter navigare in tutti i mari inclusi quelli ghiacciati attorno ai poli, è lunga 186 metri, larga 21,5 metri e dispone di 114 cabine che possono ospitare sino a 237 passeggeri assistiti da 200 membri dell'equipaggio. La nave sarà consegnata alla Scenic il prossimo anno.

Intervenendo alla cerimonia del varo, il ministro croato dell'Economia e dello sviluppo sostenibile, Davor Filipovic, ha ricordato che la Scenic Eclipse II rappresenta la prima nuova costruzione dopo un lungo fermo dell'attività dello stabilimento 3. Maj durato quattro anni. «Il governo della Repubblica di Croazia - ha affermato il ministro - ha affrontato la questione della cantieristica e della sua continuità in modo molto responsabile e in costante contatto con i responsabili del cantiere navale, sostenendo il rilancio della produzione a Rijeka e Pola. Così com'era nell'ultima legislatura, anche ora la nostra chiara posizione è che sosterremo soluzioni che consentano, da un lato, di creare i presupposti per la continuazione della produzione e, dall'altro, ridurre le perdite esistenti per lo Stato. Tutte le attività del governo sono un chiaro segno della nostra coerenza nel preservare la cantieristica navale croata e salvaguardare i posti di lavoro e la preoccupazione complessiva per l'economia, l'industria e, in particolare, per le persone».





