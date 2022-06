29 giugno 2022

In vendita il terminal crociere di Genting HK sull'isola di Langkawi, in Malaysia

In corso una gara con scadenza il 29 luglio

Lo Star Cruises Jetty Terminal, il terminal crociere sull'isola di Langkawi, in Malaysia, è stato posto in vendita. L'approdo era gestito, nell'ambito di un contratto di affitto della durata di 65 anni, dal gruppo Genting Hong Kong che è stato posto in liquidazione e che operava principalmente nel settore crocieristico attraverso i marchi Star Cruises, Crystal Cruises e Dream Cruises e in quello navalmeccanico attraverso i cantieri navali tedeschi MV Werften e Lloyd Werft.

La vendita del terminal, effettuata tramite gara con scadenza il prossimo 29 luglio, è curata dalla società malese di consulenza e servizi immobiliari Edmund Tie che ha evidenziato come lo Star Cruises Jetty Terminal sia stato una delle destinazioni crocieristiche più interessanti nella regione per alcune tra le principali compagnie crocieristiche internazionali tra cui Royal Caribbean, Cunard, Marella Cruises e TUI Cruises.



