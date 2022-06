29 giugno 2022

T. Mariotti ha consegnato una nuova nave da crociera di lusso per spedizioni alla Seabourn

Il prossimo anno è in programma l'ultimazione di una seconda unità

Oggi il cantiere navale genovese T. Mariotti ha consegnato alla Seabourn la Seabourn Venture, la prima di due nuove navi da crociera di lusso per spedizioni ordinate allo stabilimento del capoluogo ligure dalla compagnia del gruppo americano Carnival Corporation. Seabourn Venture, progettata e costruita per ambienti diversi, secondo gli standard PC6 Polar Class, sarà dotata di una varietà di hardware e tecnologie moderne che aumenteranno le capacità e il raggio di azione globale della nave, inclusi due sottomarini costruiti su misura per offrire un'esperienza unica: vedere il mondo sotto la superficie dell'oceano. Dotata di 24 gommoni per permettere a tutti gli ospiti di uscire in escursione in una volta sola, Seabourn Venture è dotata di 132 suites.

Il prossimo anno T. Mariotti consegnerà a Seabourn la seconda nave Seabourn Pursuit.



