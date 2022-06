29 giugno 2022

La finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia acquisisce una quota in Infoera (Circle)

L'obiettivo è di supportare la crescita della società ampliando le relazioni con il mondo portuale e con il territorio di Trieste e del FVG

Friulia, la società finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, entra con una partecipazione del 20% nella software house Infoera, controllata triestina di Circle, la società genovese specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale. Contestualmente i soci Circle, Catone Investimenti e Friulia stessa, hanno sottoscritto pro quota un aumento di capitale in Infoera per 400mila euro. A seguito all'operazione odierna il capitale sociale di Infoera è così ripartito: Circle 51%; Catone Investimenti 29%; Friulia 20%.

Circle ha specificato che l'operazione ha l'obiettivo di supportare la crescita di Infoera consentendo l'ampliamento delle relazioni con il mondo portuale e con il territorio di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia.



