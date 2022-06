30 giugno 2022

Assologistica plaude all'inserimento della figura della logistica nel Codice Civile

Finalmente - sottolinea l'associazione - il legislatore riconosce l'esistenza e il ruolo della logistica all'interno del sistema codicistico, dandogli il rango di contratto specifico all'interno della regolamentazione dei contratti di appalto

Assologistica ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione in via definitiva da parte della Camera dei deputati, nel tardo pomeriggio di ieri, del decreto-legge 36/2022 sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (A.C. 3656) che contiene l'emendamento presentato dal senatore Nazario Pagano e proposto da Assologistica che, per la prima volta nella storia della Repubblica - ha evidenziato l'associazione delle imprese di logistica - introduce la figura della logistica all'interno del Codice Civile. L'emendamento ha introdotto la seguente una nuova formulazione dell'articolo 1677 bis del Codice Civile: “Art. 1677-bis. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

Specificando che il via libera in via definitiva di ieri rappresenta il compimento di un percorso avviato sei anni fa e che nel corso degli ultimi due anni ha visto una positiva accelerazione, Assologistica ha sottolineato che «finalmente il legislatore riconosce l'esistenza e il ruolo della logistica all'interno del sistema codicistico, dandogli il rango di contratto specifico all'interno della regolamentazione dei contratti di appalto». L'associazione ha espresso l'auspicio che ciò consentirà uno sviluppo armonico e ben regolamentato delle attività logistiche in Italia, contribuendo anche al suo sviluppo economico e occupazionale.



