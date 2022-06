30 giugno 2022

Sabato ad Alberobello si terrà l'assemblea annuale dell'Unione Piloti dei Porti

Il titolo è: “Piloti dei porti: professionalità, lealtà, rispetto”

Sabato prossimo, presso il Grand Hotel “La Chiusa di Chietri” di Alberobello (Bari), si terrà la quindicesima assemblea annuale dell'Unione Piloti dei Porti sul tema “Piloti dei porti: professionalità, lealtà, rispetto”. I lavori prenderanno il via alle ore 09.30 con la relazione del presidente Vincenzo Bellomo. All'assemblea interverranno Paolo Malaguti, avvocato-lobbista, esperto di diritto dei trasporti accreditato presso il Parlamento europeo, Fabio Maria Altese, avvocato esperto di diritto civile ed amministrativo che si è occupato dei ricorsi presentati da vari piloti avverso il diniego di istanze di accesso agli atti, e Willy R. Della Valle, presidente di EACT (European Alliance for Coach Tourism), l'associazione europea dei viaggi organizzati in autopullman che rappresenta 26.000 imprese di trasporto turistico. La giornata proseguirà alle ore 12.00 in forma privata con la riunione del consiglio direttivo, durante la quale è prevista l'approvazione del bilancio ed una discussione circa gli obiettivi che l'organizzazione sta perseguendo rispetto al percorso programmatico che si è data.

L'evento pubblico sarà trasmesso anche in streaming sul canale ufficiale Facebook dell'Unione Piloti.



