4 luglio 2022

AD Ports opera la sua prima acquisizione internazionale ottenendo il controllo dell'egiziana IACC

Nel portafoglio della società del Cairo, la compagnia di navigazione Transmar, l'agenzia marittima Safina, la società portuale TCI e la società logistica IACC Logistics

L'emiratense AD Ports Group, società attiva nel settore portuale, marittimo e logistico che è di proprietà della società di investimenti ADQ del governo di Abu Dhabi, ha stretto un accordo per comprare il 70% del capitale dell'egiziana International Associated Cargo Carrier (IACC), società privata di investimenti del Cairo che opera nel campo del trasporto marittimo e della logistica con un portafoglio che comprende la compagnia di navigazione containerizzata Transmar, l'agenzia marittima Safina Shipping Services, la società portuale Transcargo International (TCI) e la società di logistica conto terzi IACC Logistics. La transazione rappresenta la prima acquisizione realizzata sul mercato internazionale da AD Ports Group e la quota sarà acquisita per 514 milioni di dirham (140 milioni di dollari):

AD Ports Group ha reso noto che nel 2021 la Transmar ha trasportato volumi di carichi containerizzati sulle rotte tra Medio Oriente, Mar Rosso, Golfo Arabico e Africa orientale pari a 109mila teu, mentre lo stesso anno TCI ha movimentato oltre 92mila teu di merci containerizzate e 1,2 milioni di tonnellate di altri carichi. Assieme le due società egiziane registrano un fatturato annuo di 325 milioni di dirham e un margine operativo lordo di 108 milioni di dirham.



