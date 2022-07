29 luglio 2022

Nominato il collegio di esperti per analizzare le due proposte per realizzare la nuova diga foranea di Genova

È composto da Felice Arena, Renata Archetti e da Claudio Giulio di Prisco

Con decreto sottoscritto oggi, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, ha provveduto a nominare il collegio di esperti relativo all'appalto integrato complesso di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della nuova diga foranea di Genova. Il collegio, chiamato ad analizzare le due proposte tecnico-economiche per realizzare l'opera che sono pervenute ( del 27 luglio 2022), è composto dal presidente Felice Arena, professore ordinario di Costruzioni maritime presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, da Renata Archetti, professore associato di Idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile, chimica ambientale e dei materiali dell'Università di Bologna, e da Claudio Giulio di Prisco, professore ordinario di Geotecnica presso il Politecnico di Milano.



