3 agosto 2022

Accordo tra l'European Shippers' Council e la Digital Container Shipping Association

Lo scopo è di cooperare allo sviluppo di standard per la digitalizzazione dello shipping containerizzato

L'European Shippers' Council (ESC), l'associazione dei caricatori europei, ha stretto un accordo di collaborazione con la Digital Container Shipping Association (DCSA), l'iniziativa non profit per promuovere la standardizzazione della digitalizzazione del trasporto marittimo containerizzato che è stata istituita nel 2019 ed è costituita da nove primarie compagnie di navigazione mondiali del settore.

La cooperazione sarà imperniata su tre ambiti: l'assistenza fornita ai propri associati da parte di entrambe le organizzazione nell'implementazione degli standard sviluppati da DCSA; ESC e DCSA condivideranno le rispettive conoscenze e contribuiranno con regolarità agli incontri tra gli associati di entrambe le organizzazioni; DCSA raccoglierà contributi da parte degli associati di ESC al fine di ottimizzare gli standard e di garantire che in futuro siano sviluppati in piena aderenza alle esigenze dei caricatori.



