4 agosto 2022

Nel secondo trimestre i terminal portuali di ICTSI hanno movimentato 2,9 milioni di container (+6,1%)

Nel primo semestre di quest'anno il traffico è aumentato del +5,4%

Nel secondo trimestre del 2022 i volumi di traffico dei container movimentati dai terminal portuali del gruppo filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) sono stati pari a 2,92 milioni di teu, nuovo volume trimestrale record che rappresenta un incremento del +6,1% sul corrispondente periodo dello scorso anno. I soli terminal nei porti asiatici hanno movimentato 1,38 milioni di teu (+6,9%), quelli nelle Americhe 869mila teu (+6,6%) e i terminal in Europa, Medio Oriente ed Africa 674mila teu (+3,8%).

Nel periodo il gruppo ha registrato ricavi pari a 553,6 milioni di dollari (+19,7%), di cui 534,6 milioni derivanti dalle attività portuali (+19,6%). EBITDA ed EBIT sono ammontati rispettivamente a 334,3 milioni (+24,9%) e 268,7 milioni di dollari (+29,6%). L'utile netto è stato di 165,0 milioni di dollari (+39,5%).

Nel primo semestre di quest'anno il traffico containerizzato movimentato dai terminal è stato pari a 5,75 milioni di teu, con una progressione dl +5,4% sulla prima metà del 2021, di cui 2,71 milioni di teu movimentati in Asia (+9,5%), 1,70 milioni di teu nelle Americhe (+0,7%) e 1,34 milioni di teu in Europa, Medio Oriente ed Africa (+3,5%).





