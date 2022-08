4 agosto 2022

Global Ship Lease innalza ancora il record di ricavi trimestrali

Il periodo aprile-giugno è stato chiuso con un utile netto a 56,9 milioni di dollari (+77,4%)

Global Ship Lease (GSL), compagnia noleggiante navi portacontenitori, ha archiviato il secondo trimestre di quest'anno con ricavi record pari a 154,5 milioni di dollari, con una crescita del +86,4% sullo stesso periodo del 2021 e con un aumento di 825mila dollari rispetto al precedente record segnato nel primo trimestre del 2022. L'utile operativo è ammontato a 84,8 milioni di dollari (+86,7%) e l'utile netto a 56,9 milioni di dollari (+77,4%).

Commentando l'attuale situazione del mercato, l'executive chairman di GSL, George Youroukos, ha rilevato che, «a seguito del quasi continuo aumento dei noli dalla metà del 2020, attualmente il mercato dei noleggi è in modalità di attesa dato che gli elementi di macro incertezza sono diventati più marcati e i noleggiatori sono più inclini ad acquisire noleggi più brevi relativamente al numero assai limitato di navi che sono entrate nel mercato dei charter. Detto ciò - ha precisato Youroukos - nelle ultime settimane siamo stati molto lieti di fissare un certo numero di nostre navi in noleggi pluriennali e di continuare a discutere con i noleggiatori sul possibile impegno relativo ad ulteriori navi nell'ambito del nostro modello di business conservativo e poco propenso al rischio».

Quanto alle prospettive future, Youroukos ha evidenziato che, «nelle classi di medie e piccole dimensioni in cui operiamo, negli anni a venire la crescita dell'offerta risulterà modesta rispetto a quella per le navi più grandi».

Ad oggi la flotta della GSL è costituita da 65 portacontainer così come al 4 agosto 2021 (incluse quattro navi che a quella data dovevano essere ancora prese in consegna).





