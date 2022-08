5 agosto 2022

DHL registra ricavi trimestrali record

Calo delle spedizioni aeree. In crescita quelle marittime

Nel secondo trimestre di quest'anno il corriere espresso DHL ha registrato performance finanziarie record. I ricavi hanno raggiunto il picco storico di 24,03 miliardi di euro, con un incremento del +23,4% sul corrispondente periodo del 2021. Nel solo segmento delle spedizioni i ricavi sono ammontati a 8,16 miliardi di euro (+55,8%), di cui 3,23 miliardi generati dalle spedizioni per via marittima (+116,2%) e 2,78 miliardi dalle spedizioni aeree (+40,0%). L'attività di corriere espresso ha prodotto ricavi pari a 6,99 miliardi di euro (+17,5%). Al volume d'affari complessivo hanno contribuito anche 4,07 miliardi di euro dalle soluzioni per la supply chain (+22,7%), 1,51 miliardi dal settore dell'e-commerce (+5,4%) e 3,96 miliardi dalle attività di consegna di posta e pacchi in Germania (-4,8%).

EBITDA ed utile operativo hanno totalizzato valori record pari rispettivamente a 3,35 miliardi di euro (+10,2%) e 2,34 miliardi di euro (+12,2%). L'utile netto è stato di 1,56 miliardi di euro (+12,6%).

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il volume di spedizioni aeree movimentato dal gruppo è stato pari a 477mila tonnellate di carichi (-7,7%), mentre quello di spedizioni marittime è stato pari a 876mila container teu (+11,3%).





