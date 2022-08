8 agosto 2022

Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Genova è aumentato del +3,4% e in quello di Savona-Vado del +14,3%

Movimentate rispettivamente 13,4 milioni e 4,2 milioni di tonnellate di carichi

Nel secondo trimestre del 2022 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona - Vado Ligure amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è cresciuto del +5,8% essendo ammontato a 17,65 milioni di tonnellate rispetto a 16,68 milioni nel periodo aprile-giugno dello scorso anno. L'incremento è stato generato dall'aumento del +3,4% dei volumi di carichi movimentati dal porto del capoluogo ligure e dal rialzo del +14,3% di quelli movimentati dal porto savonese.

In particolare, il solo porto di Genova ha movimentato complessivamente 13,40 milioni di tonnellate di merci. Nel comparto delle merci varie il traffico è stato di 8,91 milioni di tonnellate (+1,7%), di cui 6,39 milioni di tonnellate di carichi in container (+2,0%) realizzati con una movimentazione di contenitori pari a 681mila teu (-2,5%) e 2,52 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+1,1%). Il traffico delle rinfuse solide nel segmento commerciale è stato di 197mila tonnellate (+43,4%) e in quello industriale di 324mila tonnellate (-32,0%). Accentuata la crescita delle rinfuse liquide con 3,52 milioni di tonnellate di oli minerali (+9,4%), 131mila tonnellate di prodotti chimici (+21,4%) e 101mila tonnellate di oli vegetali e vino (+34,0%). In forte ripresa anche le forniture di combustibili e di provviste di bordo che hanno totalizzato 213mila tonnellate (+17,4%). Nel settore dei passeggeri, in decisa progressione rispetto allo scorso anno quando l'attività era stata particolarmente colpita dagli effetti della pandemia di coronavirus, i crocieristi sono stati 231mila (+451,0%) e i passeggeri dei traghetti 447mila (+78,3%).

Nel secondo trimestre di quest'anno il porto di Savona - Vado Ligure ha movimentato un totale di 4,25 milioni di tonnellate rispetto a 3,72 milioni nello stesso periodo del 2021. Le sole merci varie si sono attestate a 1,93 milioni di tonnellate (+10,6%), di cui 1,16 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+10,5%) e 766mila tonnellate di merci containerizzate (+10,8%) realizzate con una movimentazione di container pari a 65mila teu (+8,0%). In crescita anche le rinfuse liquide e quelle solide che sono risultate pari rispettivamente a 1,80 milioni di tonnellate (+18,7%) e 496mila tonnellate (+12,5%). Le forniture di bunker e provviste di bordo sono ammontate a 23mila tonnellate (+44,0%). La ripresa dell'attività dei passeggeri ha portato nel periodo aprile-giugno di quest'anno a Savona 104mila crocieristi (+435,9%) e 95mila passeggeri dei traghetti (+507,0%).













