11 agosto 2022

Alle navi di MSC Crociere la certificazione ISO 21070:2017 per la protezione dell'ambiente marino

Anche tutte le future unità della flotta riceveranno il riconoscimento

Le 19 navi della flotta di MSC Crociere hanno ottenuto la certificazione ISO 21070:2017 per la protezione dell'ambiente marino, riconoscimento che riguarda le procedure per la gestione dei rifiuti a bordo delle navi, tra cui il controllo, la raccolta, la separazione, la catalogazione, il trattamento e lo stoccaggio. La certificazione comprende, inoltre, il sistema con cui le navi entrano in comunicazione con le strutture a terra e consegnano i rifiuti agli impianti portuali di raccolta. Anche tutte le future unità MSC Crociere riceveranno questa certificazione non appena entreranno in servizio.

La certificazione ISO 21070:2017 è complementare al regolamento di esecuzione UE 2022/91 del 21 gennaio 2022 che definisce i criteri per stabilire che una nave produce quantità ridotte di rifiuti gestendoli in modo sostenibile ed ecologico. I criteri ISO forniscono informazioni aggiuntive sulle pratiche di gestione dei rifiuti che le autorità portuali possono prendere in considerazione per calcolare la riduzione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta in conformità con la direttiva UE 2019/883.



