18 agosto 2022

Il porto di Los Angeles ha stabilito un nuovo record di traffico dei container movimentati nel mese di luglio

Nei primi sette mesi di quest'anno il totale è stato di 6,35 milioni di teu (+0,5%)

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico dei container pari a 935mila teu, volume che rappresenta un incremento del +5,0% sul luglio 2021 ed il nuovo record relativamente al mese di luglio avendo superato di circa 23mila teu il precedente picco stabilito a luglio 2019. Il nuovo record per luglio è stato ottenuto grazie ai nuovi picchi massimi registrati in questo mese dai contenitori pieni allo sbarco e dai contenitori vuoti che sono ammontati rispettivamente a 485mila teu (+3,4%) e 346mila teu (+5,0%). I container pieni all'imbarco sono aumentati del +13,2% salendo a 103mila teu, cifra inferiore di 70mila teu rispetto al record di container pieni imbarcati nel mese di luglio segnato nel lontano 2008.

Nei primi sette mesi di quest'anno il porto californiano ha movimentato complessivamente 6,35 milioni di teu, volume lievemente superiore (+0,5%) rispetto a quello totalizzato nel corrispondente periodo del 2021.



