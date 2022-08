18 agosto 2022

Global Ports Holding gestirà le attività crocieristiche nel porto portoricano di San Juan

Previsti investimenti per oltre 400 milioni di dollari

Il gruppo terminalista Global Ports Holding (GPH) ha ampliato ulteriormente la propria rete di terminal crocieristici siglando un accordo con la Puerto Rico Ports Authority per gestire le attività crocieristiche del porto portoricano di San Juan che lo scorso anno ha movimentato 1,8 milioni di passeggeri, attività che sarà svolta attraverso la controllata San Juan Cruise Port.

Il contratto di concessione, siglato a conclusione di una gara avviata nel 2017, ha una durata di 30 anni e prevede che GPH versi anticipatamente 75 milioni di dollari all'autorità portuale di Porto Rico e investa in una prima fase circa 100 milioni di dollari nell'ammodernamento delle infrastrutture, in particolare dei moli 1 e 4 che sono destinati sia ai crocieristi in transito che alla funzione di home port, ovvero di punto in cui i passeggeri iniziano e finiscono la crociera.

È prevista inoltre una seconda fase di investimenti che sarà attivata sulla base di criteri prestabiliti, tra cui il recupero del traffico dei crocieristi ai livelli pre-pandemia. In questa ulteriore fase GPH investirà circa 250 milioni di dollari per potenziare il porto crociere costruendo un nuovo molo e un terminal home port ai moli 11 e 12, attualmente utilizzati per lo sbarco di materiali da costruzione.

GPH inizierà l'attività a Porto Rico nel corso del secondo semestre del proprio esercizio finanziario 2023 che terminerà il prossimo 31 marzo. Nei Caraibi il gruppo gestisce già le attività crocieristiche nel porto di St. John's, ad Antigua e Barbuda, e le attività crocieristiche nel porto di Nassau, nelle Bahamas.



