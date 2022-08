18 agosto 2022

Yang Ming compra 18.600 nuovi container

Sono stati ordinati alla cinese DFIC

La compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming ha annunciato oggi un investimento di 95-105 milioni di dollari per l'acquisizione di 18.600 contenitori. I nuovi box sono stati ordinati alla cinese Dong Fang International Container (Hong Kong) Ltd. (DFIC).







