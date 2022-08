19 agosto 2022

Uljanik mette in vendita la sua quota in 3. Maj

È pari all'88,27% del capitale

Il cantiere navale croato Uljanik, che è soggetto a procedura di fallimento, ha pubblicato un invito pubblico alla manifestazione di interesse per l'acquisto della sua intera partecipazione nella 3. Maj Brodogradiliste, che è pari all'88,27% del capitale della società navalmeccanica. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata per le 14.00 ore locali del prossimo 31 agosto.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.