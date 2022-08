19 agosto 2022

Rhenus Warehousing Solutions compra la danese DKI Logistics

L'azienda ha 350 dipendenti ed oltre 280mila metri quadri di magazzini

La Rhenus Warehousing Solutions del gruppo logistico tedesco Rhenus ha siglato un accordo per comprato la danese DKI Logistics e la sua affiliata DKI Automatic. DKI, che svolge servizi di logistica conto terzi, ha 350 dipendenti e magazzini per oltre 280mila metri quadri. Secondo le previsioni, l'acquisizione sarà portata a termine entro la fine di quest'anno. DKI, pur non rivelando l'entità del valore della transazione, ha reso noto che si tratta di un importo a tre cifre in milioni di corone danesi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.