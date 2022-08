23 agosto 2022

Il Côte d'Ivoire Terminal diventerà pienamente operativo il prossimo primo novembre

Avrà una capacità di traffico annua di 1,5 milioni di teu

Nei giorni scorsi nel porto di Abidjan sono arrivate sei nuove gru di banchina e sette veicoli di movimentazione di piazzale destinati al secondo container terminal del porto africano che con questi mezzi, prodotti dalla cinese ZPMC, è ormai in via di completamento. Secondo le previsioni, il Côte d'Ivoire Terminal (CIT), che è gestito da una joint venture tra Bolloré Africa Logistics e APM Terminals, diventerà pienamente operativo il prossimo primo novembre.

Il nuovo terminal, dotato di una linea di banchina di 1.100 metri con profondità del fondale di -16 metri, avrà una capacità di traffico annua pari a 1,5 milioni di teu.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail