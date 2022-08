29 agosto 2022

Incendio a bordo del traghetto Stena Scandica in navigazione tra Svezia e Lettonia

L'incidente non ha causato feriti tra i passeggeri e l'equipaggio

Nella tarda mattinata di oggi a bordo del traghetto Stena Scandica della Stena Line in navigazione tra il porto svedese di Norvik a quello lettone di Ventspils si è sviluppato un incendio, con fiamme - ha reso noto la compagnia di navigazione svedese - che sono divampate da un container reefer caricato su un camion. L'equipaggio è tuttora impegnato nello spegnimento del rogo. L'incidente non ha causato feriti tra i 241 passeggeri e 58 membri dell'equipaggio della nave. I media svedesi hanno reso noto che le operazioni di soccorso, con l'invio di imbarcazioni ed elicotteri, dovrebbe proseguire con l'impiego di un rimorchiatore per portare la nave nel porticciolo svedese di Nynäshamn.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail