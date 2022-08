31 agosto 2022

CULP “Pippo Rebagliati”, ok alla trasformazione di 18 lavoratori interinali in soci speciali

Contributo di 198mila euro alla CULMV “Paride Batini” per le attività formative svolte nel primo trimestre

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha autorizzato la compagnia portuale savonese CULP “Pippo Rebagliati” a procedere alla trasformazione di 18 lavoratori interinali in soci speciali da inserire all'interno dell'organico operativo della compagnia.

Inoltre il Comitato ha deliberato il riconoscimento di un contributo di 198mila euro alla compagnia portuale genovese CULMV “Paride Batini” per le attività formative svolte nel primo trimestre del 2022, attività che ha comportato lo svolgimento di 74 moduli formativi focalizzati sulle abilitazioni relative all'utilizzo di impianti specializzati quali trattori portuali, gru e STK, sulle operazioni nel segmento delle merce varie, del ciclo containerizzato e in quello dei traghetti/rotabili, oltre che sulla sicurezza.



