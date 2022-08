31 agosto 2022

ZIM si accorda con Shell per le forniture di GNL destinate a dieci nuove navi

Il contratto decennale ha un valore di oltre un miliardo di dollari

La compagnia di navigazione containerizzata israeliana ZIM ha siglato un accordo decennale del valore di oltre un miliardo di dollari con la compagnia petrolifera Shell per la fornitura di gas naturale liquefatto destinato a dieci proprie navi da 15.000 teu che il vettore marittimo impiegherà nel servizio transpacifico ZCP che collega l'Asia con la costa orientale degli USA Si tratta di nuove portacontainer che ZIM prenderà in consegna nel 2023 e nel 2024. L'intesa include anche altre rotte di traffico su cui ZIM potrà decidere di utilizzare le navi alimentate a GNL.







