1 settembre 2022

Varo e impostazione in Cina delle due navi di classe “Superstar” della Finnlines

Verranno consegnate nel terzo e quarto trimestre del 2023

Oggi nel cantiere navale cinese China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) è stata avviata la costruzione della Finncanopus, la seconda delle due navi ro-pax di classe “Superstar” destinate alla compagnia di navigazione Finnlines del gruppo armatoriale italiano Grimaldi, mentre martedì nello stesso stabilimento è stata varata la Finnsirius, la prima delle due unità. I due traghetti verranno impiegati a partire dal prossimo anno sulle rotte che collegano la Finlandia e con la Svezia e le isole Åland.

Le navi di classe “Superstar” sono lunghe 235 metri e potranno trasportare 1.100 passeggeri e 5.100 metri lineari di rotabili (circa 300 camion e 200 auto). La Finncanopus sarà varata il prossimo gennaio e le due navi verranno consegnate nel terzo e quarto trimestre del 2023.





