1 settembre 2022

Al via la progettazione per elettrificare le banchine dei porti dell'AdSP dell'Adriatico Centrale

Siglata una convenzione attuativa con Sogesid

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha sottoscritto una convenzione attuativa con Sogesid, la società “in house” dei ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, dando avvio alla fase di progettazione per l'elettrificazione delle banchine dei porti di competenza dell'ente portuale che sarà realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari del PNRR. I progetti di elettrificazione, del valore di 11 milioni di euro, interesseranno il porto storico di Ancona, gli scali di Pescara, Pesaro, San Benedetto e Ortona (Molo Martello) dove è previsto anche un intervento per rifornire di energia le gru semoventi.

Compito della Sogesid sarà accompagnare nei prossimi cinque anni l'AdSP fornendo supporto tecnico ingegneristico sia nella fase progettuale che realizzativa, insieme ad attività di management relativa agli specifici investimenti.



