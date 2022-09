2 settembre 2022

Dopo quelli di Felixstowe, anche i lavoratori portuali di Liverpool entreranno in sciopero

L'astensione dal lavoro è prevista dal 19 settembre al 3 ottobre

Dopo lo sciopero dei 1.900 lavoratori portuali di Felixstowe effettuato dal 21 al 29 agosto scorsi, la protesta per proposte di aumento salariale considerate inaccettabili si estenderà al porto di Liverpool, dove sono in programma due settimane di astensione dal lavoro proclamate da Unite, sindacato che ha denunciato il fatto che la Mersey Docks and Harbour Company (MDHC), la società che possiede e gestisce il porto di Liverpool, non accordi un adeguamento del salario dei lavoratori portuali nonostante abbia registrato utili considerevoli.

Nel 2021 - ha sottolineato l'organizzazione sindacale - MDHC ha realizzato utili pari a 30 milioni di sterline, ma ai 560 lavoratori portuali è stato offerto un aumento del +7% dello stipendio quando con un tasso di inflazione reale al 12,3% tale incremento - ha denunciato Unite - rappresenta piuttosto un taglio dello stipendio. Specificando che lo sciopero è stato deciso anche per il mancato rispetto da parte dell'azienda dell'accordo salariale del 2021, non avendo attuato la revisione dei livelli salariali concordata che è avvenuta l'ultima volta nel 1995, e per non aver raggiunto un'intesa sul miglioramento dei turni di lavoro.

«MDHC - ha affermato Sharon Graham, segretario generale di Unite, riferendosi a John Whittaker, presidente del gruppo Peel, società madre della MDHC con sede nel paradiso fiscale dell'Isola di Man - è controllata da un miliardario che è all'estero per motivi fiscali e può permettersi di pagare a questi lavoratori un adeguato aumento di stipendio. In tutto il Paese i lavoratori sono arcistufi di sentirsi dire di dover subire una decurtazione dei propri stipendi e dei loro standard di vita mentre il loro datore di lavoro incassa profitti esorbitanti. MDHC deve ripensarci, presentare un'offerta ragionevole e mantenere le sue precedenti promesse di pagamento».

Lo sciopero è stato programmato dal 19 settembre al 3 ottobre prossimi. Unite ha minacciato ulteriori scioperi nel caso un'offerta ritenuta ragionevole non verrà presentata dall'azienda.



