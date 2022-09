2 settembre 2022

CMA CGM archivia un altro trimestre con performance finanziarie record

Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono aumentati del -57,0% mentre i volumi trasportati dalla flotta sono calati del -1,3%

Come avviene ininterrottamente dal terzo trimestre del 2020, nel secondo trimestre del 2022 il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha registrato nuovamente performance finanziarie record con ricavi che hanno toccato quota 19,48 miliardi di dollari, con un forte incremento del +57,0% sul periodo aprile-giugno dello scorso anno, di cui 16,02 miliardi di dollari generati dai servizi di trasporto marittimo containerizzato del gruppo (+60,3%) e 3,78 miliardi dagli altri servizi logistici (+55,5%). Il margine operativo lordo è ammontato a 9,59 miliardi di dollari (+109,6%), con un apporto di 9,12 miliardi dallo shipping containerizzato (+111,0%) e di 340 milioni dagli altri servizi logistici (+62,0%). L'utile per gli azionisti è stato di 7,60 miliardi di dollari (+118,5%).

Nel secondo trimestre di quest'anno, così come nei tre trimestri precedenti, i volumi di carichi in container trasportati dalla flotta della CMA CGM sono diminuiti essendo stati pari a 5,62 milioni di teu, con un calo del -1,3% sul corrispondente periodo del 2021.

Nei primi sei mesi del 2022 la flotta ha trasportato complessivamente oltre 10,9 milioni di teu, con una riduzione del -2,2% sulla prima metà dello scorso anno. Nel periodo i ricavi sono saliti del +63,0% a 37,70 miliardi di dollari. L'EBITDA è stato pari a 18,46 miliardi (+137,9) e l'utile per gli azionisti a 14,80 miliardi di dollari (+166,4%).









