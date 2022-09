5 settembre 2022

Il terminal per auto del porto di Gioia Tauro è stato collegato direttamente alla rete ferroviaria

Oggi è stata inaugurata la nuova asta ferroviaria con l'ingresso del primo convoglio ferroviario

Automar Logistics, la società partecipata da Grimaldi, Bertani e Mercurio che gestisce il terminal per autoveicoli del porto di Gioia Tauro, si è dotato di una propria asta ferroviaria per permettere ai treni di giungere direttamente nell'area interna alla propria concessione. La nuova connessione è stata inaugurata stamani con l'ingresso del primo convoglio ferroviario carico di furgoni. Grazie alla nuova infrastruttura, Automar riceve via treno le autovetture realizzate dal marchio Stellantis che attraverso Gioia Tauro raggiungono il mercato internazionale.

Commentando l'inaugurazione della nuova asta ferroviaria, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, nel quadro delle iniziative volte a garantire un'ulteriore efficienza delle operazioni ferroviarie dello scalo portuale calabrese, ha lanciato un invito a Rete Ferroviaria Italiana affinché possa completare celermente i lavori di elettrificazione e manutenzione del raccordo ferroviario di San Ferdinando, che collega il porto di Gioia Tauro alla rete nazionale di Rosarno.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail