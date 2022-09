5 settembre 2022

Venerdì è stato inaugurato il Busan Container Terminal

Ha una capacità di 2,2 milioni di teu

Venerdì al Pier 6 della nuova area portuale di Busan è stato inaugurato il Busan Container Terminal (BCT), il primo nuovo terminal dello scalo sudcoreano ad entrare in attività nell'ultimo decennio dopo l'avvio delle operazioni al terminal sul Pier 5 nel 2012, anno alla fine del quale è stata costituita la società Busan Container Terminal.

Il BCT, che può accogliere portacontenitori della capacità di 24.000 teu, ha attrezzature all'avanguardia essendo dotato di gru di banchina azionate da remoto. Il Busan Container Terminal ha una capacità di traffico annua pari a 2,2 milioni di teu che eleva la capacità del porto asiatico a 17,49 milioni di teu. Principali azionisti della BCT sono le sudcoreane HDC Holdings e KDB KIAMCO che detengono entrambe il 40% del capitale della società terminalista, che vede tra gli altri azionisti la compagnia di navigazione containerizzata sudcoreana HMM con uil 5% del capitale.





