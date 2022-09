6 settembre 2022

Calo dei risultati semestrali della COSCO Shipping International (Hong Kong) Co.

I ricavi della società del gruppo armatoriale cinese sono diminuiti del -19,2%

COSCO Shipping International (Hong Kong) Co., la società che, per conto della capogruppo COSCO Shipping Holdings Co., si occupa della fornitura di servizi alle navi del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, ha archiviato il primo semestre di quest'anno con ricavi pari a 1,80 miliardi di dollari di Hong Kong (230 milioni di dollari USA), con una diminuzione del -19,2% sulla prima metà del 2021, di cui 1,52 miliardi di dollari di Hong Kong generati dalla fornitura di servizi alla flotta (-10,1%). Utile operativo e utile ante imposte si sono attestati rispettivamente a 126,5 milioni (-8,1%) e 198,4 milioni di dollari di Hong Kong (-0,5%), con apporti pari a 107,2 milioni (-23,3%) e 157,2 milioni (-11,6%) dai servizi alla flotta. L'utile netto è ammontato a 171,1 milioni (+2,1%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail